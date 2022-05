Nuovo piano industriale: per il gruppo Marcegaglia un miliardo di euro di finanziamento da un pool di banche

Marcegaglia Steel, holding industriale del gruppo guidato da Antonio ed Emma Marcegaglia, ha sottoscritto un finanziamento a 6 anni da 1 miliardo di euro. La nuova linea verrà erogata da un nutrito pool di banche italiane ed estere che collaborano con il Gruppo da anni (Intesa Sanpaolo, nel ruolo di Global Coordinator&Agent, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Sustainability Coordinator; Bnp Paribas, Crédit Agricole CIB, Santander CIB e Unicredit nel ruolo di Bookrunners, Mandated Lead Arrangers, Sustainability Coordinators; Banco Bpm nel ruolo di Mandated Lead Arranger; Banca MPS, Banca Popolare di Sondrio, Bper Banca, Cassa Depositi e Prestiti e Crédit Agricole Italia nel ruolo di Arrangers).

È la prima operazione Esg linked nel settore siderurgico, che prevede 700 milioni di rifinanziamento delle linee a medio termine in scadenza tra il 2024 e il 2026; 200 milioni per sostenere gli investimenti e 100 milioni di credito revolving. Il finanziamento supporterà il nuovo piano di sviluppo del Gruppo industriale mantovano, tra i più importanti player di livello europeo e globale nella trasformazione dell’acciaio, favorendo programmi e progetti di crescita in ambito siderurgico, anche attraverso nuove possibili acquisizioni e alleanze. L’operazione è stata seguita dagli studi legali Gianni Origoni e Advant Nctm.

Marcegaglia è il gruppo industriale italiano specializzato nella trasformazione dell’acciaio. Conta 7,7 miliardi di euro di fatturato; 6.600 dipendenti, 60 unità commerciali, 29 stabilimenti e 6,2 milioni di tonnellate lavorate ogni anno, per oltre 15.000 clienti.