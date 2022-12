Fisac Cgil Forlì, Alessandro Contoli confermato come segretario generale

Mercoledì si è svolto il congresso territoriale della Fisac, Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni e Credito. L’assemblea congressuale ha confermato Alessandro Contoli alla carica di segretario generale della Fisac Cgil Forlì. Iscritto alla Cgil dal 2004, Contoli ha assunto l’incarico di Rsa in Unicredit nel luglio 2021 e dal marzo scorso è segretario generale Fisac Cgil Forlì. La Camera del Lavoro di Forlì ha espresso a Contoli "un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e un augurio per il lavoro che lo aspetta nei prossimi mesi, anche in previsione del percorso di unificazione tra le strutture Cgil di Forlì e di Cesena".