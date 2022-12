Flai Cgil, il congresso conferma come segretario generale Domenico Parigi

Si è svolto giovedì il congresso della Federazione Lavoratori Agro-Industria, che ha confermato nel ruolo di segretario generale Domenico Parigi. 56 anni, Parigi ha iniziato il suo percorso sindacale come delegato nell’azienda Claff di Galeata; in Cgil dal 1992, ha ricoperto diversi incarichi tra cui funzionario presso il Patronato Inca, Coordinatore della Zona del Bidente, segretario Fiom Cgil Forlì e segretario generale Fillea Cgil. Dal 2020 è segretario generale Flai Cgil Forlì. La Camera del Lavoro di Forlì ha espresso a Parigi "un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e un augurio per il lavoro che lo aspetta nei prossimi mesi, anche in previsione del percorso di unificazione tra le strutture Cgil di Forlì e di Cesena, che interesserà anche la categoria Flai"