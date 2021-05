Flat tax al 5% per le nuove imprese, chi può aderire e chi no: lo spiega Cna

Sempre attuale e di grande interesse il tema del regime fiscale forfetario. "Questo regime garantisce una tassazione agevolata per le partite Iva - spiega Laura Ghetti, consulente del servizio fiscale di Cna Forlì-Cesena - in particolare, la flat tax applicata è del 15%, per le nuove attività scende addirittura al 5%. Chi sceglie tale regime invece di quello ordinario ha anche una riduzione dei contributi INPS e non deve addebitare l’Iva nella fattura ai propri clienti"."Con l’inizio dell’emergenza sanitaria - continua Ghetti - sono aumentati dubbi e domande negli aspiranti imprenditori: è sempre una scelta conveniente? Quali sono le imprese e i professionisti che possono aderire a questo regime fiscale agevolato? Come funziona? Quali sono i principali vantaggi? E i limiti? Ne parleremo nel webinar di Creaimpresa Lab".

Per fare maggiore chiarezza in merito e dare risposte mirate a chi vuole aprire una nuova attività, infatti, Creaimpresa Lab di Cna Forlì-Cesena organizza con Ghetti un webinar gratuito giovedì, alle 17.30, con lo scopo sia di fornire, a chi ha un’idea imprenditoriale, gli strumenti base necessari dal punto di vista economico e finanziario sia, per coloro che si sono messi in proprio di recente, come sfruttare al meglio le agevolazioni fiscali del regime forfetario. Quello di giovedì sarà il secondo appuntamento del ciclo di webinar di Creaimpresa Lab dedicato alle nuove imprese; dopo aver risposto alle domande di aspiranti imprenditori del settore benessere, il percorso si concluderà martedì 8 giugno con “Aprire un’attività, le chiavi del successo al femminile”, sempre alle ore 17.30. I webinar sono gratuiti previa iscrizione dal sito www.cnafc.it ed è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sui webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).