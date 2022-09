Ferretti tra le aziende leader al Yachting Festival di Cannes. Si presenta con una flotta di 25 yacht

Ferretti Group apre in bellezza il Cannes Yachting Festival – in programma dal 6 al 11 settembre – con una flotta di 25 splendidi yacht tra cui 5 première mondiali per i marchi Riva, Ferretti Yachts e Custom Line. In passerella: l’innovativo flybridge Ferretti Yachts 860, l’ammiraglia Custom Line 140’, Riva 102’ Corsaro Super, il magnifico Riva 76’ Bahamas Super e l’esclusivo Riva Anniversario, creato dal Cantiere in occasione di una ricorrenza leggendaria, ai quali si aggiunge l’elegante Itama 62RS model year 2022.

Spicca inoltre il primo prototipo Riva a propulsione completamente elettrica, El-Iseo, che combina la storia dell’iconico runabout Iseo con la tecnologia ecosostenibile. L’innovativo prototipo è stato presentato in anteprima mondiale in occasione della settima edizione della Private Preview di Ferretti Group, che si è tenuta, come ogni anno, nella splendida cornice dello Yacht Club di Monaco.

Il 2022 è davvero un anno speciale per Riva, che celebra i 180 anni dalla fondazione del marchio. Un’occasione importante non solo per lanciare modelli iconici, ma anche per lasciare il segno contribuendo a una nobile causa. Ferretti Group ha così deciso di sostenere il progetto Unicef 7 Fund, creato da Unicef e David Beckham. L’obiettivo è intervenire in alcune tra le aree più povere di El Salvador con una profonda trasformazione delle strutture dedicate all’infanzia, in modo da garantire luoghi e spazi sicuri in cui sviluppare sogni e capacità per il domani. Ferretti Group ha deciso di donare uno splendido Riva “Anniversario” che verrà messo all’asta per destinare l’intero ricavato alla protezione dell’infanzia in El Salvador. L’asta silenziosa (www.ferrettigroupforunicef.com) avrà una durata di cinque mesi e si concluderà a Miami il prossimo 16 febbraio.

Cresce intanto l’attesa per le novità di prodotto, a partire da Wallywhy150, 24 metri di lunghezza e 150 GT, il modello innovativo di casa Wally che vuole ridefinire gli standard dello yacht design. Il varo è previsto a febbraio, con debutto mondiale nella primavera del 2023. Nello stesso periodo è in programma il lancio della nuova flotta a vela, composta da 101 full custom, 110, 130 e 150. Sono 5 invece i progetti firmati dagli altri brand del Gruppo: Riva 82, Ferretti Yachts 580, il maestoso InFYnito 90 Ferretti Yachts, Custom Line con Navetta 50 e infine Pershing GTX 80, modello dagli spazi straordinariamente ampi.

Alla 44esima edizione dell’esclusiva kermesse si è tenuta l’ormai tradizionale conferenza stampa del Gruppo, nella quale l’Avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group ha fornito una completa panoramica dei risultati del primo semestre 2022. Ottimi numeri per Ferretti Group, con i ricavi pari a 534 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto al primo semestre del 2021. L’ebitda adjusted si attesta a 69 milioni di euro, con una crescita a doppia cifra del 30,2% rispetto al primo semestre nel 2021 (53,0 milioni di euro). L’utile sale a quota a 29,9 milioni di euro con un margine del 5,9% nel primo semestre 2022, in aumento di 40 punti base rispetto medesimo nel 2021 (5,5%).