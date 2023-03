Fondazione Carisp, presentate le liste per le nomine di cda e collegio sindacale di Monte dei Paschi di Siena

Sono state presentate nella giornata di lunedì le liste di minoranza per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Banca Monte dei Paschi di Siena spa per gli esercizi 2023-2024-2025, in vista della prossima assemblea dei soci in programma il 20 aprile.

I nominativi sono stati depositati da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione di Sardegna, titolari di una partecipazione in azioni di Mps pari al 2,305% del capitale sociale, in virtù di un accordo di consultazione e del voto sottoscritto il 14 marzo scorso. L’accordo di consultazione e voto scadrà al termine dell’assemblea.

Questi i nominativi: per il ruolo di consiglieri Giampaolo Gabbi, Donata Paola Patrini, Andrea Paolo Perrone e Antonella Guglielmetti; come membri effettivi del Collegio sindacale Paolo Prandi e Antonella Giachetti e come membri supplenti Antonia Coppola e Simone Ennio Zucchetti. La selezione si è svolta con il supporto di una società specializzata nel recruiting di profili aziendali apicali.