Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

La Fondazione Dino Zoli mette a disposizione una borsa di studio totale per il Master in Fundraising di Forlì. C’è una nuova opportunità per entrare a far parte della classe 2022 del Master in Fundraising dedicata a giovani appassionati di comunicazione tramite i social media: una borsa di studio-lavoro totale del valore di 7.500 euro per domiciliati a Forlì messa a disposizione dalla Fondazione Dino Zoli. La Fondazione Dino Zoli è un ente privato senza finalità di lucro, che impiega risorse finanziarie proprie per promuovere eventi culturali, educativi, scientifici, ponendo particolare attenzione ai temi del sociale e del rispetto dell’ambiente. La Fondazione Dino Zoli affianca alla tradizionale parte espositiva uno spazio polifunzionale, predisposto a ospitare eventi interdisciplinari, le 400 ore di stage previste da questa borsa di studio permetterà allo/alla studente/studentessa di essere inseriti/a in un ambiente altamente stimolante in cui è possibile sperimentare quanto appreso in aula, perché avere la possibilità di lavorare già da subito sul campo insieme ad altri professionisti della racolta fondi, è un’occasione unica per chiunque abbia il coraggio di mettersi alla prova, per chiunque abbia voglia di cambiare un pezzetto di mondo. Le candidature sono aperte fino al 24 novembre. Trovi tutte le informazioni, il bando e i requisiti per la candidatura a questo link: https://rebrand.ly/scopri-la-borsa-di-studio-dino-zoli In alternativa puoi scrivere inviare una e-mail all’indirizzo master@fundraising.it per richiedere ulteriori informazioni. Per maggiori informazioni puoi contattare Claudia Branchetti, Career Coach del Master: E-mail: claudia.branchetti@fundraising.it tel. 3518940715 www.master-fundraising.it/