Fondazione Multifor, approvato il bilancio 2019: giovani proiettati verso il lavoro

L'assemblea degli enti aderenti della Fondazione Multifor ha approvato il bilancio di esercizio 2019. Nel 2019 la Fondazione Multifor ha confermato la propria azione stanziando sessantamila euro, in continuità operativa con gli enti del territorio forlivese aderenti e consolidati quali Unindustria, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Legacoop, Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura e con l’apporto di Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche,

L’impiego di tali risorse è stato reso possibile grazie alla Bcc credito cooperativo ravennate, forlivese imolese, che ha stanziato importanti fondi per borse di studio, ricerca e tirocinio, e alla Fondazione Giovanni dalle Fabbriche.

L’obiettivo che Multifor sin dalla sua costituzione si prefigge è quello di dare sostegno al tessuto economico locale. A tal fine realizza il Progetto di Crescita Professionale in collaborazione con gli enti aderenti e i Campus di Forlì e Cesena pensato per agevolare il ricambio generazionale in impresa. Il Progetto prevede l’incontro tra giovani laureati e imprese del territorio in cerca di figure professionali qualificate, dal quale si realizzeranno un numero significativo di tirocini aziendali, di orientamento e formazione, riconoscendo – a ciascun giovane laureato ammesso – una indennità di partecipazione migliorativa rispetto a quanto indicato nella legislazione regionale.

Le imprese che aderiscono al progetto ricevono, al termine di questa esperienza, un importante contributo dalla Fondazione Giovanni dalle Fabbriche a parziale copertura delle spese sostenute per i tirocinanti. Questi i numeri del progetto arrivato alla sua XVIII edizione: 543 giovani laureati ospitati in tirocinio (il 70% dei quali conclusosi con l’assunzione), 3.400 laureati candidati e 1.300 imprese del territorio disponibili ad ospitare un tirocinante.