Fondo da 300mila euro: ecco il nuovo bando a sostegno delle attività vittime del Covid

L'amministrazione comunale ha istituito un ulteriore Fondo, con una dotazione complessiva di 300mila euro, da destinarsi al ristoro delle attività prevalentemente commerciali e dei pubblici esercizi danneggiati dalle misure restrittive anti-Covid. "Siamo davvero soddisfatti di questo nuovo bando - commenta l'assessore alle attività produttive Paola Casara - dopo un lungo percorso di condivisione con le associazioni di categoria e grazie all’instancabile lavoro dei nostri uffici, siamo riusciti a perfezionare la struttura e i criteri del precedente avviso, ampliando la platea dei potenziali beneficiare del contributo e andando ad intercettare nuove categorie di imprese che in precedenza erano state escluse. Come già è stato detto, si tratta di misure finanziarie a fondo perduto rese ancora più snelle nelle procedure e nei termini di inoltro della domanda, erogabili in tempi brevissimi a chi ha registrato un’evidente contrazione del fatturato a causa del Covid".

Possono presentare richiesta di contributo le imprese aventi titolo d’esercizio rilasciato o verificato regolare dal Suap di Forlì, con un volume d’affari ai fini IVA per l’anno 2019 inferiore ad 500mila euro su base annua e che abbiano subito una riduzione del fatturato relativo al periodo che va dal primo marzo 2020 al 28 febbraio 2021 pari almeno al 20% (venti per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno d’esercizio precedente (dal primo marzo 2019 al 28 febbraio 2020). L’Avviso Pubblico con tutta la documentazione necessaria per richiedere l’assegnazione del contributo in oggetto, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione “Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi” (https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx ).

Le domande di ammissione al contributo, con gli eventuali relativi allegati, devono essere firmate ed inviate, senza pagamento dell’imposta di bollo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, e pervenire entro e non oltre il 25 maggio. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito è possibile contattare il personale comunale addetto del Servizio Edilizia e Sviluppo Economico: Maria Teresa Babacci (0543/712201 - e-mail mariateresa.babacci@comune.forli.fc.it), Marilena Guerrieri (0543/712420 - e-mail: marilena.guerrieri@comune.forli.fc.it) e Piero Ghetti (0543/712428 - e-mail: piero.ghetti@comune.forli.fc.it).