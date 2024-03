Portale per il fondo eccellenze gastronomiche in tilt, Confesercenti: "Basta click day"

“Nel giorno di avvio delle domande a Invitalia per il Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, il portale per la presentazione delle richieste è andato in tilt. Un danno notevole per tutte le imprese che attendevano da tempo questa opportunità". Così Fiepet, l’associazione dei pubblici esercizi aderenti a Confesercenti, in una nota.

“Molti imprenditori anche in Emilia-Romagna ci hanno segnalato fin da questa mattina forti disagi nella presentazione delle domande e poi l’impossibilità totale di accedere al portale di Invitalia - viene illustrato -. È il momento di mettere la parola fine a queste modalità di accesso ai finanziamenti pubblici, i click day non possono essere la soluzione.”La situazione di disagio è stata segnalata da tutte le realtà territoriali della Fiepet, da Rimini a Piacenza, dove molti imprenditori erano pronti fin da questa mattina a presentare le domande di contributo.

“Le imprese dei settori ristorazione, pasticceria e gelateria, infatti, avevano accolto positivamente la possibilità fornita dal Fondo promosso dal Ministero dell’Agricoltura. Tuttavia le aspettative sono andate deluse, è arrivato il momento di dire basta ai click day e trovare una soluzione rapida e rispettosa del lavoro delle imprese", conclude Confesercenti.