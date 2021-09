Il consorzio Ciaf compie 50 anni, oggi conta 70 aziende associate con 500 dipendenti

E' in programma sabato al San Giacomo dei Musei di San Domenico l'evento che il consorzio Ciaf, il Consorizio Idraulici Artigiani di Forlì, ha organizzato per festeggiare il suo compleanno

E' in programma sabato al San Giacomo dei Musei di San Domenico l'evento che il consorzio Ciaf, il Consorizio Idraulici Artigiani di Forlì, ha organizzato per festeggiare il suo compleanno. "Un evento che avevamo in agenda da diverso tempo - spiega il presidente del Consorzio Mirko Garavini - In realtà infatti Ciaf ha compiuto 50 anni di attività lo scorso anno ma solo oggi, finalmente, possiamo realizzare ciò che avevamo pensato per celebrare questa importante ricorrenza, ovvero una serata dedicata interamente ai nostri soci, ai nostri dipendenti ed a tutti i nostri partner. Vogliamo festeggiare e valorizzare i risultati raggiunti insieme fino ad oggi, che rappresentano per noi il punto di partenza per guardare avanti e fissare gli obiettivi futuri".

Il Consorzio Idraulici Artigiani Forlivesi nasce a Forlì, nel 1970 dall'unione di 19 imprese artigiane, operanti nel campo della termoidraulica, con lo scopo di creare una struttura appositamente e totalmente dedicata all'installatore e proponendo rivestimenti bagno e pavimenti per ogni esigenza funzionale. Oggi conta 70 aziende associate con una forza lavoro di 500 dipendenti. Il Consorzio Ciaf si sviluppa su di un'area di oltre 4.000 metri quadri in via Correcchio. adibita a magazzino merci, uffici e sala mostra. Oltre alla commercializzazione di prodotti termoidraulici, il Ciaf fornisce molteplici servizi riservati ai soci, quali ad esempio preventivazione, consulenza tecnica direttamente in cantiere, organizzazione di incontri di aggiornamento tecnico e di approfondimento legislativo, coordinamento lavori. In particolare, sono state investite risorse nella creazione di un apposito ufficio tecnico, denominato "Sezione Lavori", adibito alla partecipazione e gestione delle gare d'appalto.