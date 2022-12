Forlì Airport e Albawings celebrano la rinnovata partnership con una grande festa

Forlì Airport S.r.l., la società espressione dell’imprenditoria romagnola che si è aggiudicata la concessione totale trentennale di gestione aeroportuale dell’aeroporto "Luigi Ridolfi", e Albawings, la compagnia aerea albanese leader dei collegamenti tra Italia ed Albania, hanno celebrato sabato scorso la propria partnership con un evento che ha attirato a Forlì membri della comunità albanese di tutto il nord Italia. La “Serata Albanese” organizzata da F.A. e Albawings per celebrare i risultati di traffico del 2022 e la rinnovata partnership che vedrà operare il vettore albanese tra Tirana e Forlì anche nei prossimi mesi con un aumento di capacità in concomitanza delle festività di fine anno, ha fatto registrare il tutto esaurito al Naima Club.

Oltre 500 persone - prevalentemente di nazionalità albanese e provenienti da tutto il Nord Italia - si sono date appuntamento a Forlì per partecipare all’evento che ha avuto il suo momento clou nell’esibizione del celebre cantante Sinan Hoxha. Sinan Hoxha è un cantante albanese molto conosciuto come interprete del turbo-folk albanese (Tallava). Insieme al cantante Altin Shira, ha cercato dal 1990 di far rivivere la musica rom nel paese, che è stata vietata durante la dittatura comunista dal 1945 al 1990/91. Mentre Altin Shira ha avuto più successo regionale in Albania, Sinan Hoxha ha anche guadagnato grande popolarità in altre aree abitate da albanesi come il Kosovo, la Macedonia del Nord e l’Italia centro settentrionale.

"Siamo molto orgogliosi del successo di questa serata che abbiamo voluto organizzare insieme ai nostri partner di Albawings - sottolinea Giuseppe Silvestrini, presidente di FA Srl -. La partecipazione a questo evento è andata oltre ogni più rosea aspettativa e testimonia l’attaccamento della comunità albanese al territorio della Romagna. La presenza di così tante famiglie che hanno raggiunto Forlì per trascorrere una serata in armonia rafforza ancora di più il ruolo di “ponte” tra Paesi e culture che la nostra città rappresenta insieme con il suo aeroporto".

"A un anno dall’inizio delle nostre operazioni di volo da e per Forlì, era giusto celebrare il successo della nostra partnership con la società di gestione del Luigi Ridolfi - sottolinea Gentjan Kole, fondatore di Albawings -. Abbiamo pensato che il modo migliore per farlo fosse quello di organizzare una serata dedicata alla comunità albanese che vive in Italia ed utilizza i nostri servizi per fare ritorno a casa. L’entusiasmo con il quale è stato accolto questo evento testimonia ancora una volta l’attaccamento alla Patria, alle tradizioni e alla cultura albanese anche di chi, oggi, per vari motivi è lontano dalla propria terra di origine".