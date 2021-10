Forlì Airport si promuove con le eccellenze turistiche locali al Ttg di Rimini

Anche Forlì Airport è presente alla 58esima edizione del Ttg Travel Experience, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che si sta svolgendo in questi giorni alla Fiera di Rimini. Da mercoledì a venerdì, FA srl sarà allo stand 026 del padiglione C5, dove il management e lo staff daranno tutte le informazioni riguardanti la programmazione dei voli dall’aeroporto di Forlì. Tutti coloro che lo visiteranno potranno partecipare all’estrazione di voli dallo scalo forlivese, compilando un apposito voucher. Lo stand è condiviso con "InRomagna Dmc", la Destination Management Company di Forlì, Cesena e Ravenna voluta e costituita da tutte le Confcommercio e le Confesercenti di questi territori che ha la sede operativa all’interno dell’aeroporto forlivese, in quanto FA srl è il primo partner strategico di questo progetto. Al Ttg verrà anche presentato il nuovo sito di promo-commercializzazione turistica dei territori ravennati forlivesi e cesenati, il cui dominio è www.inromagna.travel

"E' dalla promozione in Italia e all'estero sulle rotte aperte dallo scalo di Forlì e dalla promo-commercializzazione on-line, infatti, che parte la prima sfida della Dmc: presentare e vendere il territorio di Forlì, Cesena e Ravenna come una sub-destinazione turistica unica all'interno del più ampio quadro promozionale di Destinazione Romagna - spiega Forlì Airport in una nota -. Questi territori e le eccellenze turistiche in essi racchiuse, infatti, sono concentrati nel raggio di 40 chilometri dall'aeroporto di Forlì e grazie ai collegamenti ed alle brevi distanze possono essere tutti fruibili anche in pochi giorni di vacanza. L'omogeneità dell'offerta e la ‘romagnolità' che li contraddistingue, inoltre, consentono e impongono di presentarli in Italia e all'estero come una grande città turistica metropolitana in cui i visitatori possono cambiare tipo di vacanza con grande facilità anche nella stessa giornata: dal mare, alle foreste, ai luoghi culturali, a quelli del divertimento, alle terme passando dall' offerta enogastronomica di assoluto rilievo".