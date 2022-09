Forlì sempre più città della nautica: si formano progettisti con la realtà virtuale

La Fondazione Fitstic organizza un nuovo percorso Its con la collaborazione di Cna Formazione Forlì-Cesena, che consolida il suo impegno nella formazione dedicata alla filiera della nautica. Nasce così il corso "Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di sistemi immersivi di realtà virtuale e aumentata interconnessi per la filiera della nautica", finalizzato alla formazione di un profilo professionale che si occupa della progettazione e dello sviluppo di applicazioni di extended reality (“realtà estesa”) a supporto della fase di ideazione progettuale del prodotto nautico e per l’ottimizzazione delle prestazioni del sistema “nave”.

Attraverso sistemi di realtà aumentata e realtà virtuale sarà in grado di configurare il prodotto sia durante la progettazione dell’imbarcazione, visualizzando – mediante visori – gli interni e gli esterni del prototipo, sia nella fase di presentazione per l’approvazione del cliente. Mediante lo sviluppo di sistemi e specifici sensori, sarà inoltre in grado di monitorare il funzionamento dell’imbarcazione (sicurezza, navigazione, manutenzione assistita). Il percorso avrà una durata complessiva di 2mila ore di cui 800 ore di stage, e si svilupperà nell’arco di un biennio. Il biennio formativo si rivolge a giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, di diploma professionale di 4 anni e qualifica Ifts. Al corso saranno ammessi 25 studenti, a seguito del superamento della selezione. Due posti aggiuntivi vengono riservati agli apprendisti che ne faranno richiesta. È richiesta la conoscenza della lingua inglese e il possesso di conoscenze e competenze informatiche di base. È prevista una quota di partecipazione di 200 euro per partecipante per l’intero biennio e si svolgerà a Forlì.

Il percorso è stato presentato alla presenza di Lorenzo Zanotti, presidente Cna Forlì-Cesena, Gaudenzio Garavini, presidente Fondazione Fitstic, Paolo Francia, amministratore delegato Corset & Co srl e presidente di Cna Nautica, Gian Luca Zattini, sindaco del Comune di Forlì e Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione della Regione Emilia-Romagna. Presenti i rappresentanti di numerose istituzioni e imprese coinvolte. Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile consultare il sito www.fitstic.it o contattare Francesca Severi (0543 026320, mail francesca.severi@cnaformazionefc.it) o Fondazione Fitstic (051 4858036, mail info@fitstic.it).