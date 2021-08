Forlimpopoli, covid ed effetto sulle imprese: ultimi giorni per richiedere i contributi a fondo perduto

Il Comune di Forlimpopoli ha messo a disposizione a tal fine 4000 euro per le imprese avviate dal primo gennaio 2020 e 41mila euro per tutte le altre

E' fissato per lunedì il termine per presentare le domande di contributo a fondo perduto riservate alle imprese per mitigare gli effetti negativi della pandemia. E' possibile presentarle esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it. I contributi assegnabili andranno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.000 sulla scorta delle domande pervenute alle imprese aperte prima del 2020 e da un minimo di 200 euro ad un massimo di 400 per quelle aperte successivamente. Il Comune di Forlimpopoli ha messo a disposizione a tal fine 4000 euro per le imprese avviate dal primo gennaio 2020 e 41mila euro per tutte le altre.

Ai fondi sono ammesse le imprese del commercio, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dell’artigianato e dei servizi, che hanno sede legale nel territorio dei Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese ed unità operativa nel Comune di Forlimpopoli e che hanno avuto ricavi per l’anno 2019 pari o inferiore ad 250mila euro su base annua con una riduzione dei ricavi relativo all’anno 2020 pari almeno al 20% rispetto l’anno 2019 oppure che hanno avviato l'attività dopo il primo gennaio 2020. Per ogni altra specifica si rinvia all’apposito bando disponibile sul sito del Comune di Forlimpopoli all’indirizzo:

