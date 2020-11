Forlimpopoli, online l'elenco degli esercenti che fanno asporto e domicilio

Il servizio è già attivo e viene regolarmente aggiornato. Sul portale del Comune di Forlimpopoli è disponibile l'elenco delle attività che svolgono servizio di asporto o consegna a domicilio. Informa l'amministrazione comunale: "Viste le limitazioni poste dai nuovi Dpcm alla possibilità per gli esercizi commerciali che si occupano di ristorazione e gastronomia di svolgere le loro attività in presenza oltre certi orari, è stato deciso di riservare uno spazio sul sito del Comune per informare i cittadini su tutti coloro che si sono attivitati per l'asporto o per le consegne a domicilio. Il servizio è già attivo e viene regolarmente aggiornato: gli esercizi commerciali che volessero comunicare a loro volta l'attivazione dei servizi di asporto o consegna a domicilio possono scrivere all'ufficio promozione (sara.pignatari@comune.forlimpopoli.fc.it)".