Formazione aziendale, il webinar di Cna illustra tutti i vantaggi di Fondartigianato

Opportunità e vantaggi di Fondartigianato e Fondo Nuove Competenze saranno presentati da CNA Forlì-Cesena, in collaborazione CNA Formazione Forlì-Cesena, in un webinar gratuito, seminario online, giovedì 11 febbraio alle ore 17.30.

Fondartigianato è il fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua, a cui possono accedere sia le imprese artigiane ma non solo. Promuove e finanzia la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti mettendo a disposizione importanti risorse. Obiettivo è sostenere e diffondere la cultura della formazione continua, promuovere e realizzare in modo più adeguato ed efficace piani formativi per l’azienda, territori e settore, favorire la competitività delle imprese e valorizzare le risorse umane.

Il Fondo Nuove Competenze, invece, è un nuovo fondo previsto dal Decreto Rilancio pensato per sostenere i costi della formazione in azienda. Il fondo eroga il trattamento economico dovuto al dipendente per le ore di formazione (comprensivo della relativa contribuzione), a fronte della sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o territoriale.

Durante il webinar interverranno: Francesca Piani, referente formazione aziendale di CNA Formazione Forlì-Cesena e Alberto Matteucci, consulente contrattualistica CNA Forlì-Cesena.

Il webinar, della durata di un’ora, è gratuito previa iscrizione entro mercoledì 10 febbraio dal sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone.