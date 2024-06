Formazione di figure professionali: Unieuro rafforza la collaborazione con l'Università Luiss Guido Carli

Unieuro, società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, rafforza e rinnova oggi la collaborazione avviata nel 2023 con l’Università Luiss Guido Carli finalizzata a formare la prossima generazione di figure professionali nel campo del digitale. A Palazzo Hercolani, sede forlivese di Unieuro, sono stati presentati i progetti finali elaborati dai team di studenti del corso Data Science in Action della Laurea Magistrale in Data Science and Management, guidato dal professor Alessio Martino. Dopo l'iniziativa dello scorso anno, l’insegna conferma così il suo impegno continuo nel sostenere e valorizzare i talenti digitali di domani.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Il percorso formativo si è sviluppato in modo dinamico, integrando elementi teorici e pratici. Gli studenti, divisi in gruppi, sono stati chiamati ad analizzare un business case intitolato “Sales Forecasting for Promotional Flyers” legato alla realtà di Unieuro. Durante l’incontro, gli allievi hanno presentato le loro soluzioni e hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i manager dell’azienda. La grande novità di quest’anno è l’iniziativa di Unieuro di tradurre l’impegno in un’opportunità formativa concreta, consentendo la creazione di un collegamento diretto tra il mondo accademico e quello del lavoro. Il retailer, infatti, offrirà l’opportunità di un internship agli studenti dell’ateneo intitolato a Guido Carli, che saranno affiancati dal Team Advanced Analytics dell’azienda. Questa iniziativa dimostra la volontà di Unieuro di investire sui giovani e sulle loro competenze, offrendo un percorso di crescita strutturato all'interno di un ambiente dinamico e stimolante.

“Innovazione e formazione sono da sempre stati due pilastri fondamentali per Unieuro, essenziali per mantenere un vantaggio competitivo. La partnership con un’eccellenza accademica come l’Università Luiss dimostra concretamente come la sinergia tra un percorso formativo avanzato e imprese qualificate possa creare un valore aggiunto significativo per i professionisti di domani - dichiara Antonio Lapesa, chief OmniChannel Officer di Unieuro -. In particolare, il nostro team di Advanced Analytics, guidato da Filippo Orlando, gioca oggi un ruolo chiave nel percorso di trasformazione aziendale, con i dati e il loro utilizzo al centro della nostra strategia. Sono convinto che insieme raggiungeremo traguardi ambiziosi, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare le competenze dei giovani talenti nel loro processo di crescita".