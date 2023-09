Formazione e crescita professionale, la sede forlivese di Irecoop presenta i suoi corsi in un open day

Mercoledì a partire dalle 16.30 a nella sede di Irecoop Emilia Romagna di Forlì, in viale Italia 47, ci sarà l’open day durante il quale verranno presentati i corsi formativi in partenza nelle prossime settimane. Gli open day di Irecoop Emilia-Romagna nascono per presentare a quante più persone possibili le opportunità formative disponibili per sviluppare competenze, acquisire conoscenze e raggiungere obiettivi di carriera.

Durante l’evento i partecipanti potranno interagire con esperti del settore e ascoltare testimonianze da parte di ex studenti. Lo staff di Irecoop Emilia-Romagna è inoltre a disposizione per raccogliere le necessità dei partecipanti e proporre percorsi di crescita professionali. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è sufficiente registrarsi inviando un’email e indicando la propria presenza all’open day inserendo nome e cognome. Per ulteriori informazioni 0543/370671.