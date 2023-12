Formula Servizi chiude il 2023 con oltre 100 milioni di fatturato: "Un anno di grande crescita e consolidamento"

Il 2023 incorona Formula Servizi come la “prima delle società private di servizi in Romagna” grazie ad un fatturato di 106 milioni di euro e 2.900 addetti. I dati molto positivi consentono anche per l’anno in corso, così come per quello precedente, di conferire ai soci un ristorno (integrazione salariale), oltre che provvedere all’ottimizzazione dei costi, assorbendo l’ulteriore aumento del costo del lavoro. "Questi ottimi risultati - viene illustrato dalla cooperativa - sono frutto di strategie intraprese negli anni precedenti che hanno visto, in primis, un’importante diversificazione delle attività e degli investimenti (non solo economici ma anche di formazione e sviluppo delle competenze interne ecc) e hanno portato da una parte al consolidamento delle attività a portafoglio e dall’altra a intraprendere nuove sfide future, con strumenti e idee innovative e quindi più competitive".

Sul fronte della tutela e salvaguardia dei lavoratori, viene ricordato, "è proseguita la ricerca e la diffusione di soluzioni e strumenti ergonomici per sostenere le attività faticose, si è ottenuta la Certificazione della Parità di Genere. È proseguita la grande attenzione alla sostenibilità ambientale: oltre ad aver rinnovato la ISO 14001, nel 2023 la cooperativa ha conseguito la Certificazione Ecolabel, sancendo che i nostri servizi di pulizia, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del processo".

Tra le attività gestite nel corso del 2023 più rilevanti anche in prospettiva futura, si segnalano gli appalti di pulizia per le Aziende Sanitarie della Romagna e delle Marche, i grandi Istituti di Stato come Inail, Inps e CDP, le direzioni regionali e tutte le sedi delle Agenzia delle Entrate in Emilia Romagna, in Liguria, Piemonte, Val d’Aosta, Toscana e Umbria, la sedi principali e di tutti gli istituti afferenti della Regione Lazio, le pulizie degli immobili della Regione Toscana. "La logistica sanitaria si consolida nelle arree sanitarie della Asl Romagna e della Asl Torino 5, ed estende i perimetri al magazzino farmaceutico di Cremona, nell’ambito dei trasporti aree sanitarie della Lombardia nella asl di Lecco e nella gestione della logistica dei beni sanitari a Biella", viene illustrato.

"Così come si estendono i lavori di archiviazione documentale (digitalizzazione delle cartelle cliniche), manutenzioni impiantistiche ed edili (tra cui il rinnovo di importanti appalti tra cui quello per l’Area Metropolitana di Bologna, esteso a Modena, Parma e molte altre città anche della Romagna). Anche i Servizi Culturali vedono importanti conferme (nel comune di Cesenatico e del Palazzo Ducale di Mantova), oltre all’avvio degli appalti relativi al sistema dei Musei Civici di Pesaro e dei Teatri di Reggio Emilia", viene aggiunto.

Il laboratorio di restauro ha visto un’intensa attività nel corso del 2023. Tra i lavori più prestigiosi e importanti per continuità sull’intero anno va citato il restauro di 157 disegni di grandi dimensioni dell’artista Pelagio Palagi. Un intervento commissionato dalla Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna, città natale di Palagi, attraverso un cofinanziamento del Ministero della Cultura, che ha permesso di mettere in sicurezza i preziosi disegni risalenti alla prima metà dell'Ottocento che raffigurano i progetti architettonici e decorativi realizzati per il Palazzo Reale di Torino e per i castelli di Pollenzo e di Roccanigi, splendide dimore dei Savoia. I disegni sono stati anche digitalizzati da Formula Servizi ed ora sono consultabili anche da remoto.

"In grande espansione il settore dei lavori di costruzione, impiantistici ed edili, con la realizzazione di alcuni lavori molto importanti tra cui la rigenerazione di interi reparti degli ospedali di Rimini, Cesena e Forlì, il Pronto Soccorso di Lugo, di Ravenna, plessi scolastici a San Vittore a Cesena e a Canonica a Santarcangelo e nell’area della provincia di Pesaro-Urbino e, il prestigioso lavoro da poco avviato di riqualificazione dei Gasometri di Milano diretto da Renzo Piano", viene sottolineato.

"Tra le iniziative solidali e i progetti in favore delle comunità, meritano di essere citate il supporto operativo ed economico in favore dei colleghi alluvionati nel mese di maggio 2023 con una liquidazione in loro favore di 103 mila euro che sommano i soldi donati dai lavoratori, la donazione deliberata dal CdA e da Legacoop - viene sottolineato -. Sono stati donati 210 libri alle biblioteche delle scuole primarie di Forlì; i testi e i racconti sono tutti a tema ambientale per seminare nelle nuove generazioni rispetto per la natura e coscienza ambientale. La consegna è prevista a metà gennaio. Attraverso un contributo, per il secondo anno consecutivo, sono state finanziate le attività promosse dallo IOR nel centro di recente costruzione, il Prime Center per prevenzione e riabilitazione delle malattie oncologiche".

Sul fronte di Formula Servizi alle Persone, viene rendicontato, "il fatturato del 2023 si attesta sui 13 milioni di euro e il numero delle persone impiegate tocca i 400 di cui 180 soci. Visto l'andamento positivo della gestione del 2023 anche Fsp proporrà l'erogazione di un ristorno ai soci (integrazione salariale)". "Nel 2023 abbiamo confermato importanti appalti a portafoglio in particolare quello della Ausl Romagna per l'accordo quadro della salute mentale - viene ricordato -. È stata riconfermata la gestione del Nido d'Infanzia Comunale Doremi con il Comune di Rimini ed è stato acquisita la gestione diretta da parte del Polo interaziendale Santullo di Ausl Romagna con sede a Rimini. Nel corso del 2023 sono poi stati avviati due importanti gestioni riguardanti il servizio di Ausiliariato Nidi e Scuole dell'infanzia con il Comune di Cattolica e del Nido Coccinella del Comune di Castrocaro Terme e Terre del Sole". Relativamente al 2024 Formula Servizi alle Persone vedrà importanti sfide: la scadenza dell'accreditamento della Regione Emilia Romagna per la Cr Paullè, per il Csrr Del Bianco e Servizio Assistenza Domiciliare nel territorio riccionese. Rimangono le grandi difficoltà relative al reperimento del personale per tutte le figure: sanitarie, educative, Oss e ausiliarie".

La presentazione dei dati 2023 è stata anche l’occasione per presentare il nuovo calendario che tradizionalmente formula Servizi stampa in 9mila da fornire a lavoratori, clienti e portatori di interesse. Quest’anno le immagini che impreziosiscono il calendario sono realizzate da William che sta vivendo un’esperienza di autonomia nel gruppo appartamento gestito da Formula Servizi alle Persone. Attraverso l’uso dei colori e la loro presenza materica segnata dalle pennellate, William testimonia il calore dell’accoglienza e la forza di una comunità che sta saputo incoraggiarlo e dargli fiducia.