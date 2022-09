Fornai e pasticceri, nel 2023 torna la scuola di alta formazione: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Sirpa, la Scuola di alta formazione manageriale per Imprenditori della ristorazione, pasticceria e panificazione promossa dalla cooperativa Coap di Forlì, associata a Legacoop Romagna. Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto 20 partecipanti, il format è stato confermato nelle sue fondamenta, a partire dalla durata e dai tempi, pensati per chi è già impegnato in azienda: un totale di 36 ore di corso suddivise in 9 lunedì mattina, da gennaio a luglio 2023, pranzo veloce compreso per favorire il “networking”.

I docenti sono nomi molto noti nel settore, autori di numerose pubblicazioni, come l’esperto di marketing Giacomo Pini, la formatrice Margherita Tarallo, lo psicologo Amadeo Furlan, il commercialista Riccardo Dell’Amore, la consulente aziendale Marinella Gardini, l’ingegnera informatica Sarah Pennacchi e lo stesso direttore generale di Coap, Fabrizio Fabbri. Tra gli argomenti che verranno affrontati ci sono il controllo di gestione, il coordinamento dei collaboratori, la comunicazione nel punto vendita, la pianificazione e il controllo delle attività aziendali, le vendite, la comunicazione e il marketing digitale, la creazione di una squadra efficace e le opportunità legate ai finanziamenti europei. Al termine è previsto un test finale con la premiazione dei migliori partecipanti.

L’accesso è limitato a 40 studenti, proprio per favorire al massimo la partecipazione. Sono previste anche quattro borse di studio per giovani meritevoli. "L’obiettivo - dice il presidente di Coap, Maurizio Montanari - è quello di creare imprenditori consapevoli, pronti a crescere e ad emergere in un mercato competitivo e in costante evoluzione, ma anche di incentivare nuovi imprenditori a entrare nel mercato del lavoro per consentire il corretto ricambio generazionale. Vogliamo stimolare lo spirito cooperativo nell’individuare le migliori pratiche di gestione aziendale che siano al passo con i tempi e con le condizioni di mercato. e favorire il contatto tra imprenditori di diverse generazioni. Attraverso Sirpa, poi, intendiamo ricercare giovani che diventino personale qualificato da far crescere tra i soci di Coap".