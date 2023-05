Francesco Stavale eletto segretario dell'Ugl Metalmeccanici di Romagna

Francesco Stavale eletto per il prossimo quadriennio segretario provinciale della federazione Ugl Metalmeccanici di Romagna. A stabilirlo per acclamazione è stata l’assemblea congressuale, convocata questa mattina nel circolo di via Isonzo a Forlì dove ai delegati è stato fornito il quadro della situazione sulle attività sindacali svolte in questi ultimi anni in un comparto – quello dell'industria metalmeccanica - trainante per l'economia regionale e del Nord Est.

Il segretario Stavale ha evidenziato "il grande impegno dell'Ugl nella battaglia per la stabilizzazione dei precari e contro la piaga degli infortuni e delle cosiddette 'morti bianche', ha confermato l'azione incessante nella difesa dei diritti dei lavoratori in ogni azienda, così da diventare punto di riferimento per centinaia di lavoratori del distretto, e poter vantare un aumento progressivo degli iscritti".

Nel corso del congresso hanno preso la parola il segretario territoriale dell'Ugl Romagna Filippo Lo Giudice; segretari di categoria, come per esempio Cristian D'Aiello, segretario provinciale Ugl Giovani; vari Rsu e delegati. Ha presieduto e coordinato i lavori il segretario nazionale dell' Ugl Metalmeccanici Antonio Spera che ha portato i saluti della federazione nazionale. Sono intervenuti tra gli altri anche Barbara Rossi, assessora al Welfare del Comune di Forlì; Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi; e Davide Minutillo, consigliere capogruppo di Centrodestra per Forlì.