Gara ciclistica e strade chiuse, l'azienda Alpi: "Danno economico, cassa integrazione per 392 dipendenti"

Il Campionato italiano di ciclismo comporterà nella giornata di venerdì modifiche alla viabilità nella vallata del Tramazzo. In particolare venerdì dalle 14 alle 20 è stato disposto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Modigliana da Marzeno a Faenza e da Ponte Rosso a Faenza. Un provvedimento che fa storcere il naso alla dirigenza dell'azienda Alpi di Modigliana: "La chiusura al transito di questa strada e particolarmente del Ponte Rosso, unico accesso per raggiungere Modigliana, pregiudica la normale funzionalità ed operatività aziendale in quella giornata, impedendo l'arrivo e la partenza di automezzi per il rifornimento di materie prime e per la spedizione di prodotti a clienti".

"Questa situazione impedirà alle maestranze di svolgere regolarmente l'attività lavorativa nel pomeriggio di venerdì - prosegue la dirigenza attraverso una nota -. Ad essa si aggiungono le difficoltà create ai lavoratori che normalmente utilizzano quella strada per arrivare al lavoro. Tutto ciò compromette la normale funzionalità aziendale. L'inevitabile sospensione dell'attività lavorativa nella giornata del 18 giugno, a causa di quanto descritto, interviene purtroppo in un momento di forte spinta produttiva grazie alla forte ripresa degli ordinativi per i prodotti dell'Azienda e genererà un evidente danno economico. Per queste ragioni, a favore dei lavoratori che non potranno svolgere la prestazione lavorativa nella fascia di orario dalle 13 alle 21 di venerdì verrà richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per 392 dipendenti della società, dovendo procedere ad una contrazione dell'attività produttiva per un evento straordinario non dipendente dalla nostra volontà".