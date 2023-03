Gas serra ridotti dell'82%: Electrolux raggiunge con tre anni di anticipo l'obiettivo di sostenibilità

É stata tra le prime 100 aziende nel 2018 a prefissarsi un obiettivo climatico basato su dati scientifici e ora è una delle prime a raggiungerlo. Electrolux Group ha presentato il bilancio di sostenibilità del gruppo, dal quale si evince una riduzione dell’82% delle emissioni assolute di gas serra derivanti direttamente e indirettamente delle attività industriali rispetto al 2015, superando l’obiettivo dell’80% fissato per il 2025.

Anche le emissioni legate alla fase di utilizzo del prodotto sono diminuite di oltre il 25% rispetto al 2015, in linea con l’obiettivo aziendale di riduzione del 25% entro il 2025. Questo significa che l’azienda ha raggiunto il suo obiettivo basato su dati scientifici tre anni prima di quanto programmato. "Siamo stati tra le prime 100 aziende a fissare un obiettivo climatico ambizioso e ora siamo tra le primissime a raggiungerlo - afferma Jonas Samuelson, Ceo di Electrolux Group -. Quali leader nella sostenibilità, abbiamo la responsabilità di mostrare ciò che è possibile fare e tale risultato ne è una conferma”.

“Il nostro lavoro non si ferma qui - aggiunge Vanessa Butani, Electrolux Group VP Sustainability -. Siamo in procinto di ottenere l’approvazione del nostro nuovo obiettivo basato su dati scientifici (SBTi) e continuiamo a lavorare per essere un’azienda più sostenibile attraverso le nostre attività industriali, i nostri prodotti e il modo in cui offriamo ai consumatori uno stile di vita più sostenibile”,

“Fissando un obiettivo importante e basato su dati scientifici, le aziende mostrano il loro impegno nel fare la loro parte per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi sul Clima - afferma Maxfield Weiss, Executive Director Cdp Europe -. Con il raggiungimento del suo primo ambizioso obiettivo basato su dati scientifici, Electrolux Group costituisce un ottimo esempio di organizzazione che lavora per adattare la nostra economia alle persone e al pianeta”.

Questi alcuni numeri: il 98% dell’elettricità utilizzata nelle attività industriali a livello globale proviene da fonti rinnovabili, mentre sono 124.000 le persone coinvolte dall’Electrolux Food Foundation su tematiche di alimentazione sostenibile dal 2016. Inoltre il 35% delle merci via mare vengono trasportate con carburanti più sostenibili. I prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e idrico del Gruppo hanno rappresentato il 24% delle unità totali vendute e il 39% dell’utile lordo. E' stato impiegato il 70% di plastica riciclata nei rivestimenti interni dei nuovi frigoriferi da incasso del Gruppo. Sono 4.000 le componenti testati a livello di conformità chimica.



L’innovazione come volàno per i prodotti sostenibili

Un importante passo avanti in termini di sostenibilità è rappresentato dalla gamma di frigoriferi da incasso che include un nuovo Ecometer, per aiutare i consumatori a effettuare scelte più efficienti dal punto di vista energetico, e rivestimenti interni realizzati con il 70% di plastica riciclata. Nei prodotti per il lavaggio, le nuove lavatrici a carica frontale risparmiano in media oltre 450 litri di acqua all’anno rispetto a una lavatrice a carica dall’alto.

Quasi il 98% degli scarti di produzione viene riciclato o recuperato

Alla fine del 2022, il 55% degli stabilimenti di Electrolux Group era stato certificato da un ente esterno secondo il programma “Zero Waste to Landfill”. L’obiettivo è di ottenere la certificazione per tutti i siti entro il 2025. Scopo del programma Zero Waste to Landfill è riciclare e recuperare oltre il 99% degli scarti totali generati da tutti gli stabilimenti produttivi del Gruppo nel mondo entro il 2025.

Ispirare i bambini di tutto il mondo verso un’alimentazione più sostenibile

Nel 2022, l’Electrolux Food Foundation ha messo a disposizione dei materiali per fornire agli insegnanti gli strumenti per istruire i bambini su un’alimentazione sostenibile. Finora 88.000 bambini in tutto il mondo sono diventati dei Food Hero, allo scopo di promuovere un mondo più sostenibile. Il toolkit Food Heroes può essere scaricato gratuitamente da tutti sul sito www.replate.com.