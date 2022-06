Giovani e il rapporto col lavoro e sindacato, la Cgil: "E' ora di uscire dagli schemi"

Tappa a Roma martedì mattina per la Cgil di Forlì e Cesena per partecipare alla presentazione del libro “Next Generation Union: la realtà di Forlì-Cesena. Una ricerca tra dinamiche locali e tendenze nazionali”, edito da Editrice Socialmente, e contenente la ricerca su giovani, lavoro e rapporto con il sindacato; la pubblicazione del volume, curato da Domenico Guzzo, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Forlì-Cesena, è stata promossa dall’associazione Luciano Lama, insieme alle due Camera del Lavoro di Forlì e di Cesena.

"Quella di martedì è una data importante, perché è la giornata del 26esimo anniversario della scomparsa di Luciano Lama, nato a Gambettola, segretario della Camera del Lavoro di Forlì, a soli 23 anni, e successivamente segretario generale Cgil dal 1970 al 1986; e oggi nella Sala Zuccari del Senato, dove si è svolta la presentazione erano presenti anche Rossella e Claudia Lama, figlie del Segretario dall’instancabile impegno sindacale e politico", ricordano i segretari della Cgil di Forlì e Cesena, Maria Giorgini e Silla Bucci.

L’incontro moderato dalla segretaria generale della Cgil Bucci, si è aperto con l’intervento del ministro Politiche Giovanili Fabiana Dadone, che si è collegato da remoto, fornendo il quadro attuale e gli obiettivi futuri sul tema giovani e lavoro; nel corso dell’iniziativa, si sono susseguiti gli interventi di Valter Bielli e Antonello Falomi, rispettivamente presidenti dall’Associazione Luciano Lama e dall’Associazione Ex Parlamentari della Repubblica, che insieme alla Cgil hanno organizzato l’incontro, dei ricercatori Nicoletta Santangelo e Ferdinando Toscano che hanno realizzato il report "Giovani, lavoro e rapporto con il sindacato", dei docenti dell’Università di Bologna Alessandro Martelli e Salvatore Zappalà, dell’ex segretario generale NidiL Cgil Claudio Treves e del segretario della Cgil di Forlì Giorgini.

"È difficile trovare i giovani nei luoghi tradizionali di lavoro - sono le parole di Giorgini -. Dobbiamo uscire dagli schemi con cui siamo abituati ad osservare il mondo del lavoro per incontrare i giovani e raccontare loro quale è il ruolo del sindacato. Dal report prodotto, emerge che nella maggioranza dei casi, i valori delle 958 persone, di età compresa tra i 17 e i 35 anni, sono i valori Cgil". Le conclusioni sono state affidate a Christian Ferrari, della segreteria nazionale Cgil, che ha ricordato anche l’importanza della ricerca come strumento per cambiare la realtà.