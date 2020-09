Giovani e turismo: un “open day” per il loro futuro professionale

Un "Save the date" per tutti i giovani che vedono nel settore turistico una professionalità per il loro futuro: giovedì, alle ore 16:15 nel salone Comunale di Forlì (P.zza Aurelio Saffi, 8) si terrà l'Open day per presentare il Corso "Marketing 4.0 turismo e territorio" organizzato dall'Its "Tecnico superiore esperto di marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori", sede di Cesena. Un profilo professionale particolarmente congeniale ai giovani in quanto il tecnico esperto di marketing 4.0: supporta l'attività dei responsabili dell'accoglienza, al booking e al back office, gli operatori di agenzie di viaggi, gli organizzatori di itinerari turistici ed eventi con il valore aggiunto di possedere competenze e autonomia nella gestione degli strumenti di marketing 4.0. e per questo in grado di creare vantaggi competitivi per le aziende e i consumatori.

"Nel post Covid-19 - rileva Fausto Faggioli, docente nell'ambito del Corso - i valori tempo e spazio subiranno una trasformazione radicale e saranno indicatori di benessere sociale e culturale. Ed è qui che le nuove imprese "turistiche" dovranno inserirsi, essere più coraggiose, puntando sull'autenticità e creando una nuova offerta, con esperienze inclusive, coinvolgenti anche da un punto di vista emotivo. La nuova impresa turistica deve essere rassicurante, attraente, fidelizzante e i giovani dell'Its saranno i futuri manager per questo nuovo sviluppo eco-sostenibile, scegliendo di mettere in gioco le proprie risorse per creare nuove opportunità di crescita, protagonisti di quell'Italia che "ce la vuole fare"." Nell'occasione verranno presentati i corsi Its del settore Turismo, Benessere e Attività culturali atti a formare figure altamente specializzate che sappiano pianificare e gestire l'attività di marketing integrando il digitale e i social network nella promo commercializzazione turistica del territorio.

Interverranno Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì; Pietro Fantini, presidente Its Turismo e Benessere; Liviana Zanetti, presidente dell'Unione Romagna Toscana; Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna; Roberto Canali, sindaco di Predappio; Massimo Falciani, vicesindaco di Dovadola; Bruno Biserni, presidente Gal L'Altra Romagna; Laila Tentoni, presidente Casa Artusi; Laura Biondi, Unione Comuni della Romagna Forlivese; Alberto Zattini, direttore Confcommercio Forlì; Atos Mazzoni, presidente Unpli Forlì-Cesena; Luigi Angelini, Media Consulting Cesena; Gian Maria Manuzzi, IAS-Tourist oltre a responsabili e docenti del Corso Info: www.itsturismoebenessere.it