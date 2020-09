Giovani futuri imprenditori: nasce a Forlì "Gim", la prima business community

Nasce "Gim-Generazione Impresa Mondo", la prima business community che promuove l’imprenditorialità straniera e italiana a Forlì. Il progetto è gestito dall'ente pubblico di formazione Techne Forlì-Cesena nell'ambito del Progetto Europeo Interreg "Taskforcome CE1385" che conta un ampio partenariato di 12 partner provenienti da 5 Paesi (Polonia, Italia, Austria Croazia Germania). Generazione Impresa Mondo, viene illustrato, "nasce da una fase di ricerca condotta nell'estate-autunno 2019, a cui è seguita la fase di coprogettazione con un ampio partenariato locale costituito da istituzioni socio-economiche, associazioni datoriali, ordini professionali, esperti e consulenti di alto profilo operanti a livello regionale, nazionale ed anche internazionale".

Le attività si svolgeranno a Forlì presso Techne in via Buonarroti 1, nonché presso i èartner locali e se occorre anche online. Nell'arco dei prossimi 10 mesi, fino a luglio 2021, la piattaforma promuove gratuitamente percorsi in presenza o online, flessibili e adattabili ai fabbisogni dei giovani e adulti partecipanti, che prevedono formazione, consulenza, collegamento ai servizi del territorio, networking e mentoring con le imprese di successo, per sostenere progetti d'impresa sostenibili e in grado di evolvere in imprese.

"Abbiamo aderito al progetto "Gim" con l'obiettivo di contribuire a creare un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese in un periodo che vede e prevede indicatori economici in calo a causa dell'emergenza sanitaria - afferma Alberto Zambianchi, presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini che patrocina il progetto -. I dati ci dicono che l'imprenditoria guidata da stranieri è in forte e costante crescita rispetto a quella italiana, +13% solo negli ultimi 5 anni; ben vengano quindi iniziative come il progetto "Gim" mirate a sviluppare e integrare le vocazioni all'imprenditorialità dei giovani stranieri e italiani".

"Il progetto "Gim" fa leva su alcuni elementi importanti per la nostra Amministrazione - sottolinea Paola Casara, assessore Politiche per l'impresa del Comune di Forlì - come l'accompagnamento a chi si avvicina al mondo dell'impresa, quindi anche e soprattutto ai giovani, ponendo attenzione al tema della legalità per far crescere un tessuto imprenditoriale consapevole e solido. Inoltre "Gim" si inserisce perfettamente nel nostro progetto Forlì Impresa Facile che è il tentativo di facilitare il dialogo tra pubblica amministrazione e imprese".

"In quanto agenzia pubblica a vocazione sociale - sottolinea Lia Benvenuti, Direttore generale Agenzia formativa Techne - siamo impegnati da sempre sui temi dell'innovazione e dell'integrazione in una comunità coesa. Per questo - continua la Benvenuti - grazie ad una articolata rete di attori locali, intendiamo sperimentare un processo formativo che punti ad intercettare giovani e adulti motivati, ad accompagnarli nel capire le proprie potenzialità imprenditoriali e metterli in contatto con i servizi del territorio.

Hanno concluso i lavori Barbara Bovelacci, coordinatrice progetto GIM ed Elena Salvucci presidente della cooperativa Casa del Cuculo, che hanno delineato le tappe del percorso formativo, il ruolo degli attori coinvolti e le strategie per rafforzare l'impatto positivo del progetto GIM. L'evento lancio di "GGim" "Storie di imprese. Cosa significa essere imprenditore e imprenditrice in un paese straniero?" si terrà giovedì 1 alle 11 nella Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena, in piazza Morgagni 9 (previa iscrizione alla email gimimpresamondo@gmail.com) e in diretta Facebook alla pagina: https://www.facebook.com/gimtaskforcome Tutte le informazioni sono disponibili da lunedì sul sito www.gimimpresamondo.com e alla email gimimpresamondo@gmail.co