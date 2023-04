Giovani Imprenditori di Confartigianato: Manuel Andreini confermato al secondo mandato

Nel corso del primo consiglio, il Gruppo Giovani, movimento che rappresenta gli imprenditori under 40 di Confartigianato Forlì, ha proceduto a confermare alla presidenza Manuel Andreini. L’imprenditore forlivese, per i prossimi quattro anni, sarà alla guida del consiglio composto da Alessandro Casadei Gardini, Lucia Crispino e Riccardo Minghetti, ad affiancarlo, in qualità di vicepresidente, Marco Garoia. Il gruppo si pone come obiettivo quello di stimolare l'autoimprenditorialità, avvicinando i giovani e il mondo della formazione per dare l’opportunità di confrontarsi con il fare impresa. Altro tema molto avvertito è quello del passaggio generazionale che in un decennio interesserà una impresa su cinque (20,5%).

Il presidente Andreini cita un recente studio di Confartigianato: "il contesto demografico italiano mette in luce condizioni di marcato declino, con una diminuzione di popolazione residente iniziata nel 2015 accompagnata da un costante aumento dell’età media. Questo fenomeno si riflette anche sul lavoro: in Italia il 19,3% degli imprenditori e lavoratori autonomi con dipendenti ha 60 anni e più, una quota di 2,6 punti superiore alla media UE a 27. Età dell’impresa, età degli imprenditori e dimensione aziendale sono fattori che si intrecciano e si correlano, intensificando la domanda di passaggio generazionale".

Spiega ancora Andreini: "iL passaggio generazionale è un momento delicato, il 51,3% delle imprese familiari evidenzia la presenza di fattori di ostacolo, tra i quali prevalgono le difficoltà burocratiche, legislative e fiscali (16,9%), nonché il trasferimento di competenze, i contatti con clienti e fornitori (14,%) e difficoltà economiche e finanziarie (13,5%); più contenuti i conflitti familiari (4,6%) mentre l’assenza di eredi o successori è evidenziata nel 16,9% dei casi".