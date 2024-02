Gli scenari macroeconomici del mercato italiano, la Round Table 6 Forlì incontra il "Top Gun" degli investimenti Luca Tobagi

Una serata di approfondimento sugli scenari macroeconomici del mercato italiano per l’anno 2024 e dei trend di mercato in ottica globale. A svolgerla, presso il Circolo Aurora in corso Garibaldi 80, è stata la Round Table 6 Forlì, club service fondato nel 1966 in città e riservato a giovani uomini fino ai 40 anni, grazie all’intervento di Luca Tobagi, head of investment strategy di Mediobanca Private Banking.

Tobagi può vantare circa 25 anni di esperienza nell’asset management, con un’esperienza internazionale nell’asset allocation e nelle strategie di investimento, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali il “Top Gun Investment Mind” da Brendan Woods International ed è stato inserito dagli analisti tra i migliori gestori specialisti nella Thomson Reuters Extel Survey. Alla serata ha partecipato anche Filippo Vicini, responsabile Private wealth management di Mediobanca.

“Ringrazio sentitamente Luca per la preziosa serata che ci ha regalato - afferma Niccolò Riccardi, presidente della Round Table 6 -. Le sue considerazioni sui macro trend futuri per il nostro Paese in funzione delle evoluzioni politiche internazionali ci fanno capire quanto oggi gli scenari economici internazionali siano diventati articolati e complessi, estremamente dinamici e di difficile interpretazione. Saper leggere le tendenze future, intercettandone le opportunità, richiede sicuramente una preparazione e un’esperienza fuori dal comune".