Gli yacht non risentono della crisi, volano fatturato e ordinativi del gruppo Ferretti

Ferretti Group chiude il primo trimestre del 2021 con una crescita sia sul fronte dei risultati economici, sia su quello industriale. Rispetto allo stesso periodo del 2020 i ricavi del primo trimestre sono aumentati del 40%, passando da 133 milioni di euro a 186 milioni di euro. Dal punto di vista geografico, l’Europa e il Medio Oriente si sono confermate aree strategiche per il gruppo, registrando oltre la metà dei ricavi. L’EBITDA del primo trimestre si è attestato a 18 milioni di euro - contro i 5,5 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente - e la raccolta di nuovi ordini, ad oggi, ha superato i 300 milioni di euro, valore che rappresenta il 56% degli ordini raccolti nel corso dell’intero 2020. Quest’ultimo dato consente di prevedere un andamento del 2021 estremamente positivo.

Dal punto di vista industriale Ferretti Group ha raggiunto un numero record di vari: 56 yacht e superyacht varati in tre mesi rispetto ai 43 del 2020. I vari hanno riguardato pressoché tutti i cantieri del Gruppo e i principali brand, con modelli che sono già gioielli della nautica internazionale come Riva 50 metri - MY “Fifty”, il nuovo Ferretti Yacht 1000 e Navetta 30 Custom Line. Nel primo trimestre 2021 si è registrata anche la vendita del quarantottesimo superyacht full custom a vela Wally, prima unità venduta da quando il brand è parte di Ferretti Group.

Si tratta di un’imbarcazione di oltre 30 metri con una superficie velica di 630 metri quadrati e realizzata interamente in fibra di carbonio. Wally 101 rappresenta l’eccellenza in termini di architettura navale, performance e comfort e si propone come una nuova icona dello yachting a vela, confermando il notevole contributo dell’azienda al progresso del design e dell’innovazione tecnologica in campo velico.

“L’EBITDA record del primo trimestre, in crescita straordinaria così come la raccolta ordini, - tra i quali registriamo una grande barca a vela Wally come fatto estremamente significativo - racconta di una navigazione di Ferretti Group con vento a favore: ci sono tutti i presupposti per un 2021 molto positivo - spiega Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group - I vari poi sono come le date di uno show di successo: questo numero record in soli tre mesi certifica l’altissimo gradimento delle nostre barche e la forza delle nostre strategie produttive. Dopo le ottime performance del 2019 e un 2020 di sostanziale tenuta, ci aspettavamo di crescere, ma questa fantastica accelerata, oltre le previsioni, raddoppia la soddisfazione e le energie di tutte le persone che lavorano in Ferretti Group”.