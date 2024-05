Il governo delle infrastrutture per la Romagna, incontro alla camera di commercio

Lunedì 13 maggio, alle 10.30, a Forlì, piazza Saffi 36, nella sede della Camera di commercio della Romagna si terrà l'incontro "Il governo delle infrastrutture per la Romagna". L'incontro è un'occasione di confronto con il Governo nazionale e regionale per approfondire le priorità infrastrutturali per la Romagna. Il sistema economico del Paese, e in particolare del nostro territorio, passa anche dallo sviluppo di infrastrutture fondamentali per rendere più competitive le nostre imprese.

Dopo l’intervento di introduzione di Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, seguiranno quelli di Paola Garrone, docente di economia industriale al Politecnico di Milano e Giovanni Mulazzani, ricercatore in diritto amministrativo dell'Università di Bologna, su "Sussidiarietà e… governo delle infrastrutture" ed Emanuele Burioni, direttore APT Emilia-Romagna su "Infrastrutture per il turismo". Quindi avremo alcune testimonianze dal mondo delle imprese su "Infrastrutture e logistica per la competitività". Concluderanno l'incontro, Andrea Corsini, assessore al Turismo, trasporti, infrastrutture e commercio, Regione Emilia-Romagna e Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti.