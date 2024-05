Il Gran Premio di Formula Uno a Imola porta benefici anche a Forlì: sold out in tutti gli hotel

Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna che si correrà nel week end all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha riempito tutti gli hotel di Forlì. Come è ormai consuetudine, la corsa automobilistica porterà in tutta la Romagna tantissimi appassionati da tutto il mondo ed infatti c’è stata la corsa ad una camera d’albergo ormai da settimane. C’era da aspettarselo, considerando anche che l’edizione del 2023 è stata cancellata all’ultimo momento a causa dell’alluvione e quindi c’è ancora più voglia di vedere i piloti dal vivo. Per il week end all’insegna dei motori e della velocità sono attesi oltre 200mila spettatori. Il Gran Premio di Formula 1 infatti è una delle leve della crescita economica del territorio. Lo testimoniano i dati relativi all’ultima edizione disputata, quella del 2022, che ha creato un giro di affari pari a 274 milioni e 167 mila euro.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Sono sicuro che da lunedì a domenica non ci sarà una camera libera in nessun albergo non solo a Forlì, ma da Imola a Rimini – afferma Antonio Montagna, Direttore Generale dell’Executive Hotel di Forlì -. Questo evento ha sempre richiamato tantissima gente ed è così anche quest’anno. Nelle nostre strutture stiamo ospitando tanti tifosi e membri degli staff legati alla Formula 1, ma ci sono anche tante persone che per lavoro avrebbero dovuto alloggiare in città vicine a Imola come ad esempio Faenza o Castel San Pietro, ma non hanno trovato posto e si sono dovute spostare fino a Forlì. Hanno avuto fortuna, perché in molti casi, le prime camere libere sono verso il mare”. Ma da quando si è iniziata a respirare l’aria del Gran Premio? "Da martedì abbiamo le prime persone legate a questo evento - spiega Montagna -, il venerdì aumenterà il numero e sabato c’è il tutto esaurito, perché è la vigilia della gara. Anche lo scorso anno le prenotazioni erano da tutto esaurito poi purtroppo l’alluvione ha fatto rinviare il Gran Premio".