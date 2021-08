Green pass e mensa, sciopero all'Electrolux: "Ampia riuscita"

"Ampia riuscita dello sciopero". Così in una nota la Rsu Fiom, Uilm e Ugl dopo la mobilitazione di quattro ore di venerdì scorso all'Electrolux Forlì " contro le discriminazioni in corso da parte dell'azienda, sia sindacali, sia per la mancanza di luoghi idonei dove consumare il pasto per chi è senza green pass". Viene spiegato in una nota che lo sciopero ha avuto "altissimo seguito di adesioni tra operai, salvo parte dei precari in contratto a termine e linea comando. Una sola delegata Rsu non ha aderito".