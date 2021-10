Green Pass, il primo impatto sulle imprese: un webinar di Cna per fornire tutte le risposte

Con l’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass, sono numerose le domande delle imprese su come applicare concretamente la nuova norma nella propria attività. Per dare risposte e supporto alle imprese CNa organizza un webinar venerdì alle 12.

Il webinar sarà l’occasione per illustrare alcuni importanti aggiornamenti in materia. In particolare: chi è esonerato dall’obbligo, cosa fare per chi ha fatto il tampone e non ha ancora il Green Pass valido, come devono avvenire i controlli, come gestire casi particolari ecc. Sarà presentata, inoltre, la modulistica messa a disposizione delle imprese da CNa con indicazioni su come utilizzarla.

Ma soprattutto si darà spazio alle domande. Saranno a disposizione delle imprese i consulenti CNa: Alberto Matteucci, consulente Contrattualistica, Davide Ghetti, responsabile servizio Ambiente e Sicurezza, Giulia Gorini, consulente Privacy, Marco Laghi, responsabile Servizi Generali e Marco Roncoroni, responsabile servizio Paghe.

Interverrà anche il direttore generale di CNa Forlì-Cesena Franco Napolitano.

L’incontro è gratuito previa iscrizione dal sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone.