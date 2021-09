Green pass nelle imprese, ecco cosa cambia dal 15 ottobre: lo spiegano gli esperti di Cna

Un recente decreto legge ha introdotto novità importanti per quanto riguarda l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro che entreranno in vigore dal 15 ottobre.

Per informare le imprese Cna promuove un webinar dal titolo “Green Pass nelle imprese: cosa cambia dal 15 ottobre”, che si terrà mercoledì alle ore 18.45.

Interverranno gli esperti Cna per affrontare vari aspetti inerenti alla gestione del personale, controlli, sicurezza, privacy e strumenti e non solo. Un tema molto delicato che prevede novità importanti e complesse; infatti, Cna sta chiedendo a livello nazionale numerosi chiarimenti, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della norma nelle piccole e medie imprese.

L’incontro è gratuito previa iscrizione dal sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone.