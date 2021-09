Green Pass sul lavoro, Confcommercio: "Chi non vuole vaccinarsi non può gravare sulle spalle delle aziende"

"E’ di tutta evidenza il collegamento tra contrasto della pandemia, sviluppi della campagna di vaccinazione e progressiva normalizzazione e ripartenza delle attività economiche". E' quanto dichiara Alberto Zattini, Direttore di Confcommercio Forli

"Crediamo, dunque, - prosegue Zattini - che tutti debbano fare la propria parte. Vale per le scelte politiche e di governo da compiersi nel rispetto della Costituzione. Vale per le responsabilità proprie delle parti sociali. Avanziamo , dunque, l’invito al confronto tra associazioni imprenditoriali e sindacati territoriali dei lavoratori sull’opportunità offerta dal Green Pass per la maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro, soprattutto di quelli aperti al pubblico. E’ un confronto che gioverebbe alla coesione sociale ed è un passaggio che va affrontato con adeguata programmazione e promuovendo informazione e consapevolezza, ma anche sottolineando il dovere civile della vaccinazione come concreta scelta di responsabilità".

"Dopo 18 mesi di pandemia, 2 mesi di lockdown totale, nove mesi di campagna vaccinale e un lunghissimo periodo di limitazioni alle attività in diversi comparti (alcuni dei quali, come le discoteche e le palestre, non ancora operativi), sarebbe incomprensibile e irragionevole, nel caso del probabile peggioramento del quadro sanitario, riportare indietro le lancette dell'orologio, riproponendo le solite limitazioni alle solite imprese, in primis proprio ai pubblici esercizi . Oggi se tanti cittadini, tra cui 4 milioni di over 50, scelgono ancora di non vaccinarsi, il peso di questa scelta non può gravare sulle spalle delle attività economiche già provate da una lunghissima crisi". Si parla di obbligatorietà, estensione del green pass, nuovi provvedimenti: noi diciamo- conclude Zattini - che servono scelte rapide, coraggiose ed eque; rapide perché i rischi sanitari permangono, coraggiose, perché il green pass sia esteso anche ad altri ambiti, ed eque perché non devono impattare su chi, persone e imprese, ha già responsabilmente fatto la propria parte''.