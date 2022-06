Ha aperto l'attività dopo il lockdown, è tra migliori parrucchieri d'Italia: "Timori? La determinazione non è mai mancata"

"Non è stato facile, ma i nostri sforzi sono stati ripagati". Raffaele Tagliaferri può dirsi orgoglioso del lavoro compiuto. Sabato ha brindato con gioia ai due anni di attività del salone "I Love Me Parrucchieri", in via Decio Raggi. I pensieri corrono veloci all’estate del 2020: "Il protrarsi della pandemia sembrava poterci mettere i bastoni tra le ruote - premette -. Basti ricordare che, esattamente due anni fa, fu impossibile inaugurare l’attività con i festeggiamenti che avrebbe meritato. Ma la forza di un’idea si misura anche attraverso la determinazione con cui si affrontano le insidie, e a noi questa non è mai mancata, insieme alla consapevolezza di poter eccellere nel nostro campo”.

Una consapevolezza che si è recentemente concretizzata con l’inserimento del salone fra i Top Hairstylist 2022, guida aggiornata ai migliori parrucchieri d’Italia e consultabile online. "Il grazie più grande - specifica il titolare - va senza dubbio alle nostre meravigliose clienti, capaci di cogliere la vera essenza del nostro lavoro, sostenendoci sin dal principio e dandoci modo di esprimere quella che riteniamo a tutti gli effetti essere un’arte".

"Stare al passo coi tempi è fondamentale, ma dietro ogni stile, taglio, sfumatura c’è un volto che va capito e assecondato, per farne risplendere i dettagli - aggiunge -. Amiamo le vanitose, chi tiene alla propria immagine e tutte coloro che desiderano esaltarla: giocando coi capelli si riesce ad enfatizzare la femminilità e soprattutto la bellezza di ogni donna, che per noi non ha tempo, solo stagioni". Con il sorriso di chi sa di aver raggiunto un traguardo importante, Raffaele dopo i festeggiamenti ha già lo sguardo rivolto al futuro: "La certezza è di voler continuare a stupire e soddisfare chiunque si ami davvero".