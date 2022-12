Ha iniziato l'attività sindacale da giovanissimo: Alexander Fiorentini rieletto segretario del Nidil

Alexander Fiorentini, classe 2000, è stato confermato alla carica di segretario generale del Nidil Cgil Forlì al termine del congresso del sindacato che si è svolto giovedì nella sala Brodolini della Camera del Lavoro di Forlì. Fiorentini ha iniziato la sua attività sindacale giovanissimo, si è impegnato nell’associazionismo studentesco, sia a livello locale che regionale, ha collaborato con l’Ufficio Migranti della Cgil di Forlì e nell’aprile del 2021 è stato eletto segretario generale Nidil Cgil Forlì, all’unanimità. E' anche responsabile delle Politiche Giovanili per la Cgil Forlì, nonché funzionario Filcams Forlì-Cesena. La Camera del Lavoro di Forlì esprime, al segretario rieletto, ha epresso "un sentito ringraziamento per tutto il lavoro svolto, con tanto impegno, fino a qui, e un sincero augurio per il lavoro che lo aspetta, per mantenere ed aumentare il riconoscimento della categoria come ha fatto in questi anni".