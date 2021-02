Hera, nuovo riconoscimento per l'azienda: premio per la comunicazione online

A poche settimane dalla certificazione Top Employer, ottenuta dal Gruppo Hera per il 12° anno consecutivo, e per il secondo come prima assoluta in Italia, la multiutility si conferma ancora tra le aziende con maggiore capacità di attrarre i talenti. A decretarlo è l’edizione 2021 italiana dello studio Online Talent Communication, realizzato dalla società di ricerche svedese Potentialpark, che ogni anno stila la classifica delle imprese che, attraverso la comunicazione online, risultano più attraenti per candidati in cerca di lavoro.

Nell’edizione 2021 di Potentialpark la multiutility si è aggiudicata il secondo posto assoluto in Italia, migliorando ancora il proprio posizionamento nella classifica generale. Ottimi i risultati ottenuti anche nelle categorie specifiche: primo posto nella categoria “Career Website”, grazie ai continui miglioramenti apportati alla sezione “Lavora con noi” del sito aziendale (https://www.gruppohera.it/gruppo/lavora-con-noi). La multiutility mantiene inoltre il secondo posto nella categoria Mobile, per la facilità con cui i candidati possono candidarsi utilizzando un cellulare/smartphone.

Il Gruppo Hera, inoltre, punta ormai da tempo sull’innovazione offrendo ai candidati le migliori tecnologie a disposizione. Sempre maggiori le attività social recruiting, ovvero l’interazione con i candidati nei principali social network: un impegno riconosciuto anche da Potentialpark che ha inserito la multiutility nella Top10 di questa categoria, con un significativo miglioramento rispetto alle edizioni passate.

Il profilo del Gruppo su LinkedIn, il principale social network per le relazioni professionali, è del resto in continua crescita e ha superato gli 80.300 followers. Risultati importanti che mettono in luce l’impegno costante e crescente che il Gruppo Hera dedica alla comunicazione e al coinvolgimento di talenti tramite tutti i portali e strumenti digitali. Oltre alla creazione e alla diffusione di informazioni, infatti, la multiutility è attenta alla personalizzazione dei contenuti, per andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro e per posizionarsi al meglio tra le aziende migliori a cui i giovani possono guardare con interesse.

Numerose sono, infatti, le attività pensate per facilitare il processo di candidatura e fornire tutte le informazioni utili per capire la “vita” in Hera. Navigando sul sito del Gruppo, infatti, i giovani in cerca di opportunità possono, familiarizzare con l’azienda, avere informazioni sulle politiche di retribuzione, i contratti, le modalità offerte per facilitare l’equilibrio tra vita privata e carriera professionale, conoscere il piano di welfare aziendale e la corporate university HerAcademy, la prima in Italia ad essere realizzata da una multitutility.