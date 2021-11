I sabati del mercato di Campagna Amica: continua il percorso a sorpresa degli omaggi stagionali a km0

Entra a pieno regime nello scenario forlivese, il Mercato dei produttori del circuito di Campagna Amica: tutti i venerdì ed i sabati, dalle 8 alle 14, gli abitanti del circondario, i forlivesi ma anche tutti gli amanti del Local Food e gli appassionati del km0, potranno trovare i veri prodotti della tradizione romagnola e acquistarli direttamente dalle mani di chi li coltiva con il cuore e li raccoglie pensando alle esigenze della propria clientela. Cibi freschi, genuini, varietà antiche tramandate nelle famiglie contadine da generazioni, ricette della tradizione artusiana, pescato dell'Adriatico portato dal pescatore che ogni mattina parte col proprio peschereccio e conclude la giornata col suo pescato direttamente sui banchi di Viale Bologna, 75.

Tutto questo e molto altro ancora: fiori, piante aromatiche, orticole, ortofrutta biologica, noci, vini del territorio, confetture e trasformati unici ed originali, olio, agrumi direttamente da Campagna Amica Calabria, kiwi, formaggi locali freschi e stagionati, latte, yogurt, carne biologica e carne confezionata freschissima, pronta all'uso, salumi, pane, pasta fresca, piadine e crescioni, torte della tradizione, biscotteria. La gamma dei prodotti si è arricchita, l'abbondanza e la freschezza si notano subito entrando, grazie agli splendidi verdi e rossi dell' ortofrutta autunnale, il bianco del latte, il giallo uovo dei capelletti romagnoli, il rosso del sangiovese che spicca e la cornice del verde Olio Brisighellese. La vendita non è il solo momento di scambio ma rappresenta il culmine di un'attività di relazione e di diffusione di informazioni, gusti e preferenze con cui i cittadini si presentano agli agricoltori di Campagna Amica e sui cui, proprio questi, organizzano dapprima le produzioni, le coltivazioni e la raccolta per terminare con la relativa presentazione sui banchi.

"E' fondamentale per tutti noi, per le nostre aziende e per i consumatori, portare avanti il concetto di KM0 e Filiera corta- precisa il presidente di Coldiretti Forlì - Cesena Massimiliano Bernabini - tante sono le vittorie che come Coldiretti abbiamo ottenuto anche recentemente proprio grazie a questi valori, che condividiamo appieno e che orgogliosamente presentiamo alla Città di Forlì" mentre, il direttore Giulio Federici, insediatosi a Giugno 2021 alla Direzione della Federazione di Coldiretti Forlì - Cesena e di Coldiretti Rimini conferma: "Il nostro impegno e quello delle aziende che potete apprezzare al Mercato, sarà sempre quello di freschezza e genuinità oltre ai già citati valori simbolo di Campagna Amica e Coldiretti. Al Mercato potrete trovare sempre prodotti stagionali e locali, serviti direttamente dalle mani di chi li coltiva tutto l'anno arrivando quindi a conoscerne il giusto punto di maturazione o le migliori caratteristiche organolettiche. Siamo in un territorio che ha tanto da offrire, a due passi dalla Riviera, cosa che infatti ci ha permesso di portare il pescato direttamente in città".

Nel Mercato di Campagna Amica Forlì sono presenti 20 aziende agricole del territorio in entrambi i giorni di apertura. Il Mercato è dotato di un ampio parcheggio gratuito e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, su una arteria stradale ad alto scorrimento. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048