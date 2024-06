I Senior di Coldiretti alla scoperta di Jesi e Marotta: "Il nostro compito è promuovere il Made in Italy in tutte le sue forme"

Mercoledì i senior di Coldiretti Forlì-Cesena, guidati dal presidente Cesare Garavini, hanno partecipato alla loro consueta tappa annuale visitando alcuni dei comuni marchigiani più noti in Italia. Questa iniziativa, che ogni anno raccoglie numerosi partecipanti, è diventata un appuntamento fisso per gli associati, rappresentando un momento di grande importanza culturale e sociale. La giornata è iniziata con la visita all'antico centro storico di Jesi, città ricca di storia e cultura. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare le bellezze architettoniche e artistiche di Jesi, conosciuta per il suo patrimonio medievale e rinascimentale. Le guide locali hanno illustrato i principali punti di interesse, tra cui le mura medievali, i palazzi storici e le chiese che raccontano secoli di storia.

Successivamente, il gruppo si è diretto verso Marotta, una località costiera rinomata per le sue spiagge e il suo incantevole lungomare. Qui, i senior di Coldiretti hanno potuto godere di una passeggiata rilassante lungo il mare, ammirando il paesaggio marittimo e respirando l'aria salubre della costa adriatica. Marotta ha offerto un momento di relax e convivialità, rafforzando il senso di comunità tra i partecipanti. La giornata si è conclusa con il tradizionale pranzo al Ristorante Garacol, dove i partecipanti hanno potuto degustare le specialità culinarie locali. Il pranzo è stato un'occasione per celebrare l'amicizia e la condivisione, gustando piatti preparati con ingredienti freschi e di qualità, rappresentativi del ricco patrimonio gastronomico italiano.

Cesare Garavini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative: "Ogni anno cerchiamo di presentare ai nostri partecipanti ed associati nuove realtà storiche e culturali perché la Coldiretti è anche questa, cioè promuovere il nostro meraviglioso Made in Italy in tutte le sue forme. Vogliamo che i nostri associati non solo lavorino nel settore agricolo, ma che ne apprezzino anche la storia e la cultura, vivendo esperienze che arricchiscono il loro bagaglio personale. Coldiretti Federpensionati Forlì-Cesena conta centinaia di associati e rappresenta una categoria che ha fatto del settore agricolo non solo un lavoro, ma un vero e proprio stile di vita. Le iniziative come questa visita annuale sono un esempio tangibile dell'impegno dell'associazione nel valorizzare e promuovere la cultura italiana e il suo patrimonio storico. Esse permettono agli associati di sentirsi parte di una grande famiglia, condividendo esperienze e scoprendo insieme nuove realtà. La partecipazione all'evento di mercoledì ha visto 51 soci, tutti entusiasti di ritrovarsi e condividere questa esperienza di scoperta e arricchimento culturale. Al termine della giornata, i partecipanti si sono salutati con la promessa di ritrovarsi presto per i prossimi appuntamenti, continuando così la tradizione di scoperta e condivisione che caratterizza l’associazione".