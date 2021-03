Cosa regalare per la festa del papà? Ecco le idee hi-tech per tutti i gusti

Non sapete che regalo scegliere per la festa del papà? Manca pochissimo a questa ricorrenza, il 19 marzo sarà la festa del papà e spesso non è semplice soddisfare le eisgenze o stupire con qualcosa di originale. Se ad esempio sull'abbigliamento non si sa mai cosa scegliere, invece di rischiare di fare un regalo che resti poi inutilizzato, ci si può buttare sulla tecnologia: con un regalo hi-tec si può spaziare dallo smatphone, al lettore e book, dalle cuffie senza fili, allo smartwach.

Ecco alcune idee tra le quali si potrà trovare il regalo perfetto per la festa del papà.

Smartwatch Xiaomi Mi Watch

Anche in questo caso parliamo di un prodotto low cost, Xiaomi Mi Watch è uno smartwatch, con interessanti caratteristiche, su Amazon.it a 129 euro: completo wearable, ampio display circolare AMOLED, in grado di misurare frequenza cardiaca e livello di ossigeno del sangue. Nella sezione dedicata all'attività fisica si trovano numerosi sport supportati.A utonomia, dopo due ore di ricarica, pari a 16 giorni.

Auricolari Bluetooth Soundcore Liberty Air 2 Pro

La scelta degli auricolari completamente senza fili, è sicuramente un regalo sempre apprezzato: Soundcore Liberty Air 2 Pro è acquistabile su su Amazon.it a 129 euro . La coppia di cuffie Bluetooth 5.0 presenta un'avanzata tecnologia di soppressione dei rumori. Sono disponibili in quattro diverse colorazioni, dalla buona autonomia, dotati di resistenza ai liquidi e accompagnati da una completa app dedicata.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 9

Se al papà serve uno smartphone nuovo, ecco un ottimo suggerimento: Xiaomi Redmi Note 9. Un prodottosicuramente low cost, su Amazon.it a 137 euro, dalle caratteristiche interessanti: display da 6,53 pollici Full HD+, 4 camere al posteriore e sensore principale da 48 MP; processore MediaTek Helio G85, octa-core fino a 2 GHz, memoria di 64 GB; batteria da 5020mAh con ricarica rapida a 18W.

Proiettore Nebula Solar

Questo è un regalo sicuramente originale, dedicato agli appassionati di cinema: il proiettore Nebula Solar, su Amazon.it a 699 euro (versione a batteria), disponibile anche nella variante con batteria integrata. Un completo proiettore dalle ridotte dimensioni, facile da utilizzare. Proiettore DLP con risoluzione Full HD, autofocus, HDR 10 e luminosità di 400 ANSI lumens. E' dotato anche di speaker integrati e del sistema operativo Android TV che include tutte le app di streaming più note come Netflix e Youtube.

Ebook reader Amazon Kindle

Un'altra idea per chi ama leggere può essere l'ebook Kindle di Amazon, a 79 euro. Ha caratteristiche interessanti: schermo touch da 6 pollici dotato di illuminazione frontale, sottile e leggero e dalla lunga autonomia; memoria da 4 GB e modulo per il collegamento WiFi utile al download diretto dei libri. Il catalogo del Kidle comprende milioni di titoli, compresi i bestseller più recenti, titoli in esclusiva per Kindle e molto altro ancora.

Cassa Bluetooth Soundcore Flare Mini

Altra idea tecnologica, una cassa Bluetooth portatile e low cost (su Amazon.it a 39 euro), in grado di diffondere il suono a 360°. Speaker da 10 Watt, impermeabile, dotato anche di un Led colorato alla base e con una batteria agli ioni di litio che garantisce 12 ore di autonomia. E' possibile utilizzare contemporaneamente due Soundcore Flare Mini per ottenere un completo sistema audio stereo senza fili.

SSD esterno Sandisk Extreme da 500 GB

Per memorizzare i dati di ogni tipo, il regalo giusto sarà un SSD esterno. Vi segnaliamo in particolare il modello Sandisk Extreme da 500 GB, su Amazon.it a 86 euro: un'unità a stato solido resistente agli urti e alla polvere, robusta ed impermeabile, con una velocità di trasferimento fino a 550 MB/sec e collegamento USB 3.1 Tipo C - USB A, tramite adattatore.

Powerbank Anker da 10.000 mAh

Ultimo suggerimento il powerbank PowerCore 10K Wireless di Anker, su Amazon.it a 39 euro.Un completo powerbank da 10.000 mAh utile a caricare numerosi dispositivi hi-tech di vario genere come smartphone, tablet e cuffie. Batteria esterna dotata anche di sistema di ricarica wireless Qi. Soluzione che permette di caricare senza fili i più recenti iPhone, smartphone Android e auricolari Bluetooth compatibili.