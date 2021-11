Igiene ambientale, lunedì di sciopero e raccolta rifiuti a rischio. Alea: "Possibili disagi"

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel hanno proclamato una giornata di sciopero per tutte le aziende del comparto igiene ambientale per l’intera giornata di lunedì. In quella giornata, in rapporto all’adesione dei lavoratori allo sciopero, potranno verificarsi carenze parziali e disagi, fermo rimanendo la garanzia dei servizi pubblici essenziali. La ripresa delle normali attività lavorativa avverrà martedì. Alea Ambiente "si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che potranno verificarsi nell’ambito dei servizi di igiene urbana". Anche Hera ricorda che "saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività".