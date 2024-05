Il 2024 dell'economia in provincia segna un +0,5 % di valore aggiunto. In calo la disoccupazione

Gli scenari previsionali di Prometeia – Unioncamere Emilia-Romagna, aggiornati ad aprile, mostrano, per l’anno 2024, nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, un moderato incremento del valore aggiunto, inferiore tuttavia a quello riportato nei precedenti scenari di gennaio; a livello settoriale, la ricchezza prodotta è stimata in aumento unicamente nei Servizi. Previsioni di crescita per le esportazioni e il reddito disponibile delle famiglie, mentre la disoccupazione è attesa in riduzione.

Scenari previsionali: provincia di Forlì-Cesena

I dati previsionali per il 2024 (Scenari Prometeia di aprile) per il territorio di Forlì-Cesena rilevano un incremento del valore aggiunto pari allo 0,5% (in termini reali), inferiore al dato regionale (+0,7%) e nazionale (+0,6%). Il valore aggiunto per abitante è stimato in 30.700 euro, dato superiore al contesto nazionale (27.800 euro) ma più contenuto del dato regionale (33.600 euro).

A livello settoriale, per il 2024 si stima una flessione della ricchezza prodotta in Agricoltura (-2,3%), Industria (-0,4%) e Costruzioni (-5,4%), mentre per i Servizi è stimata una crescita (+1,5%).

Rispetto alle precedenti previsioni Prometeia (rilasciate lo scorso gennaio), le stime di crescita del valore aggiunto per il 2024 sono di fatto confermate, mentre il 2023 è rivisto al rialzo (da +0,2% del documento di gennaio a +0,9% delle attuali).

L’export per il 2024 è previsto in crescita (+4,5%) (sempre in termini reali), con una dinamica superiore al trend regionale (+2,9%) e nazionale (+2,4%).

Il reddito disponibile delle famiglie (a prezzi correnti) del territorio in esame è previsto in crescita del 3,8% (+3,8% Emilia-Romagna, +3,6% Italia), con un trend superiore all’ultimo dato dell’inflazione e alla relativa inflazione acquisita per il l’anno in esame.

Sul fronte del mercato del lavoro, nel 2024 la provincia di Forlì-Cesena, a fronte di una contrazione delle forze di lavoro (-0,2%) e di un incremento degli occupati (+0,8%), sarà caratterizzata da tassi di attività (74,1%) e di occupazione (71,0%), che si confermano strutturalmente superiori al contesto nazionale ma più contenuti del dato regionale; il tasso di disoccupazione è stimato pari al 4,2%, in diminuzione rispetto al 2023, con un posizionamento migliore del contesto nazionale (7,1%) e regionale (4,4%).

Infine, nel 2024 la produttività per addetto (67.300 euro), prevista sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, risulta ancora inferiore a quella degli ambiti territoriali di riferimento (73.200 euro in Emilia-Romagna, 68.300 euro in Italia).