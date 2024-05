Il destino dei dipendenti del supermercato di via Balzella, "il futuro resta incerto". Incontro con l'assessore regionale Colla

L'assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione-Emilia Romagna, Vincenzo Colla, ha incontrato i dipendenti del punto vendita "Crai", alla presenza del consigliere regionale Massimo Bulbi e delle tre sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che hanno espresso "soddisfazione per questo importante momento di confronto e di attenzione della Regione su questa vertenza".

"L’assessore Colla ha ascoltato le istanze e le preoccupazioni degli ex dipendenti del punto vendita, "che nel giro di poche settimane si sono ritrovati nei fatti senza prospettive occupazionali, con il punto vendita chiuso e nessuna certezza dopo il passaggio a Mood Maison - spiegano Mirela Koroveshi (Filcams Cgil), Matteo Fabbri (FIsascat) e Anna Lisa Pantera (Uiltucs Uil) -. L’assessore Colla ha già dato disponibilità a farsi parte attiva convocando, qualora il tavolo provinciale non fornisse risposte, un tavolo regionale.

"Il futuro delle dipendenti del punto vendita di via Balzella Forlì resta incerto, le lavoratrici sono in attesa della Cassa Integrazione straordinaria - proseguono i sindacalisti -. Lo spettro degli esuberi è una realtà concreta; con l’arrivo della nuova gestione le 23 lavoratori non sanno con certezza se resteranno e a quali condizioni nel punto vendita di Via Balzella".

Al termine dell’incontro all’assessore Colla e al consigliere Bulbi è stato consegnato un documento che riassume la situazione di queste settimane, "con la speranza che si posso trovare una soluzione condivisa che restituisca un po’ di stabilità e serenità alle lavoratrici ai lavoratori e alle loro famiglie". Nel frattempo il dialogo con le istituzioni prosegue anche al livello locale: il prossimo tavolo provinciale sulla crisi aziendale si terrà la mattina del 14 maggio.