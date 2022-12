Carovita

Il direttore del Coap Fabrizio Fabbri a Salotto blu: "Prezzo del pane accessibile, costo del lavoro pesante"

Fabrizio Fabbri, direttore del consorzio, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda giovedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, con argomento le attuali difficoltà delle aziende in ordine al forte rincaro delle materie prime