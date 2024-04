Il direttore regionale di Confagricoltura a "Salotto blu": "Formiamo il personale già nei Paesi di provenienza"

Guido Zama, imprenditore e manager, ha partecipato alla trasmissione "Salotto Blu" condotta a VideoRegione da Mario Russomanno, rispondendo a domande su temi di attualità. Le proteste dei "trattori"? "I motivi di fondo sono seri, le scelte dell'Europa non appaiono in linea con le aspettative delle imprese. Però pensare di dar vita a nuove associazioni è inutile e sbagliato. Al contrario, serve maggiore unità di intenti tra quelle esistenti". Il post alluvione? "Con i rimborsi siamo completamente fermi, a un anno dal disastro. Le imprese sono in grande difficoltà". La cronica difficoltà neli reclutare lavoratori? "Gli italiani non vogliono lavorare in campagna, da anni ci rivolgiamo all' Est Europa e al Nord Africa. In Confagricoltura abbiamo varato un progetto di formazione di lavoratori direttamente in quelle aree. Inoltre puntiamo a creare condizioni perché poi chi lavora con noi rimanga in Italia con la famiglia per dare continuità". La trasmissione andrà in onda questa sera (lunedì) alle 23.