Il Gal l’Altra Romagna spiega il "recupero del territorio" con gli amministratori locali

Il Gal l’Altra Romagna insieme agli amministratori pubblici locali protagonista del talk show tv “Recupero del territorio”. Il talk show tv affronterà i contenuti del bando 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" - 2° edizione, pubblicato dal Gal L'Altra Romagna e destinato agli enti pubblici dell'Appennino romagnolo, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il bando stanzia 861.115 euro di risorse, che si sommano agli oltre 1,9 milioni di euro erogati nella prima edizione del bando, pubblicato tra fine 2017 ed inizio 2018.

I beneficiari del finanziamento sono i Comuni/Enti pubblici (singoli ed associati), compresi nell'area di competenza del Gal L'Altra Romagna all'interno delle Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2014-2020. Il bando prevede interventi volti alla ristrutturazione, recupero e ampliamento ed alla valorizzazione di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica ed architettonica, da destinare a servizi pubblici o attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche, al fine di rendere un territorio maggiormente attraente per la popolazione e per i turisti.

Tra le spese ammissibili del bando figurano interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, ampliamento ed adeguamento, secondo le categorie di intervento ammesse dagli strumenti urbanistici per le tipologie di immobili e strutture oggetto di finanziamento, da destinare alle finalità indicate nel bando;attrezzature e strumentazioni meccaniche strettamente connesse al recupero dei manufatti edilizi e di arredo delle aree pertinenziali quando di valenza funzionale, storica o documentale nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili; sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di stretta pertinenza degli immobili oggetto di intervento, limitatamente agli interventi necessari a rendere idoneo e fruibile l'immobile; e spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili. Il Gal L'Altra Romagna si confronterà con gli amministratori pubblici locali, per approfondire oltre che gli obiettivi e i contenuti del bando anche e soprattutto la condizione economica, sociale e turistica attuale dei territori dell'Appennino romagnolo.

Il presidente Bruno Biserni e il direttore Mauro Pazzaglia saranno protagonisti del talk show tv insieme a: Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Gabriele Antonio Fratto, presidente della Provincia di Forlì-Cesena Massimo Isola, presidente dell'Unione della Romagna faentina Simona Vietina, sindaco di Tredozio Marco Baccini, sindaco di Bagno di Romagna Marianna Tonellato, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Tassinari, sindaco di Dovadola Giorgio Sagrini, sindaco di Casola Valsenio Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna. Il talk show tv "Recupero del territorio" andrà in onda sui canali di Teleromagna nelle seguenti giornate giovedì alle 21 sul canale 14; venerdì 4 dicembre alle 21,15 sul canale 11, sabato 5 dicembre alle 14 sul canale 74, sabato 12 dicembre alle 23,15 sul canale 14, sabato 19 dicembre alle 14 sul canale 74 e sabato 9 gennaio alle 14 sul canale 74