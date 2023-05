"Il lavoro che verrà - Cambiamenti ed innovazione!": se ne parla in un incontro

Martedì alle 21, al Teatro “Maria Teresa Minoccari” (attiguo alla Chiesa di San Francesco) in Via Giordano Bruno 25 a Meldola, si terrà l’incontro dal titolo "Il lavoro che verrà - Cambiamenti ed innovazione!". Saranno presenti come relatori Cristian Pancisi sindacalista della Femca Cisl Romagna, nonché presidente del circolo Acli di San Martino, e Davide Drudi sindacalista della Fim-Cisl Romagna (Area sindacale Territoriale di Cesena), socio del circolo Acli “Il Ponte” di Meldola. "Le innovazioni e i cambiamenti, tecnici, sociali e normativi, nel mondo del lavoro al giorno d’oggi assumono una velocità che appare sempre crescente e che genera incertezza - viene spiegato -. Chiederemo quindi ai relatori di informarci su quali sono le evoluzioni più recenti e le prospettive future in tema di lavoro".