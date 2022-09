Il lavoro nelle nuove tecnologie non adatto alle donne? Vem sfata il mito e forma gratuitamente le ragazze all'ICT

E chi ha detto che le ragazze non possono lavorare nel settore delle nuove tecnologie? L'azienda forlivese Vem Sistemi lancia 'IT Girls', un percorso formativo gratuito altamente qualificante e certificato da Cisco, pensato per avvicinare le giovani alle professioni ICT, particolarmente richieste nel mercato del lavoro. Si tratta di un corso full time di 4 settimane, realizzato assieme alla Cisco Academy iFoa: 100 ore orientate alla formazione di un profilo tecnico in campo System Integration, con focus su ambito infrastrutturale e in particolare networking che mette a disposizione strumenti e competenze strategiche utili ad affrontare le professioni del futuro.

Il percorso formativo è parte integrante del progetto di responsabilità sociale di Vem "VEMforGirls", che unisce allo storico impegno dell’azienda verso la formazione e l’orientamento dei giovani talenti, anche l’obiettivo di ridurre il divario di genere nel settore ICT. In dettaglio, VEM4Girls è un contenitore che include due nuovi progetti: il primo, VEMforGirls Academy, di cui fa parte il percorso formativo IT Girls, mette a disposizione delle giovani ragazze strumenti e competenze strategiche per affrontare l’evoluzione del mondo del lavoro e le professioni del futuro che rientrano sotto il cappello STEM (science, technology, engineering e mathematics). Il secondo, VEMforGirls Learning & Community è invece un progetto di formazione interno al Gruppo VEM, dedicato ai dipendenti, volto a sviluppare una cultura aziendale che metta sempre di più in risalto il valore dell’inclusione e della diversità di genere nei team di lavoro.

Per richiedere l’iscrizione a IT Girls è necessario iscriversi entro il 21 ottobre tramite il sito https://vem.com/careers/it-girls/ : l’accesso al corso è gratuito e sarà preceduto da una selezione attitudinale e motivazionale (test di inglese, informatica, logica e colloquio orale). Il corso inizierà il 7 novembre e si terrà nella sede centroale di Vem di Forlì. Le destinatarie sono giovani neolaureate o neodiplomate in ambito scientifico o tecnologico, con passione e curiosità per la tecnologia ed il digitale. Costituirà titolo preferenziale un pregresso percorso di studi STEM, l’essere disoccupati, il genere femminile (sarà riservato il 60% dei posti disponibili alle donne ma il corso è aperto anche ai ragazzi).